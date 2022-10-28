Çin'de Geleneksel Çin Tıbbı Personelinin 2025 Yılına Kadar 1 Milyonu Aşması Bekleniyor

BEİJİNG, 28 Ekim (Xinhua) -- Çin'de yürütülen Geleneksel Çin Tıbbı (TCM) ile ilgili bir yetenek geliştirme planına göre, 2025 yılına kadar Çin'in tıp ve sağlık kurumlarındaki TCM personelinin sayısı 1 milyonu aşacak.

BEİJİNG, 28 Ekim (Xinhua) -- Çin'de yürütülen Geleneksel Çin Tıbbı (TCM) ile ilgili bir yetenek geliştirme planına göre, 2025 yılına kadar Çin'in tıp ve sağlık kurumlarındaki TCM personelinin sayısı 1 milyonu aşacak.

Ulusal Geleneksel Çin Tıbbı İdaresi tarafından yayınlanan plan, TCM sağlık hizmetlerindeki işgücünün istikrarlı bir şekilde artacağını ve insanların bu tür hizmetlere olan talebinin o zamana kadar temelde karşılanabiliyor olacağını söyledi.

Planda, 2025 yılı itibarıyla TCM pratisyen hekim (hekim asistanı) sayısının 1000 kişi başına 0,62'ye ulaşacağı ve yüksek kalibreli TCM profesyonellerinin sayısının sürekli artacağı belirtildi.

Plana göre o zamana kadar kentsel alanlardaki tüm toplum temelli sağlık merkezleri ve kırsal alanlardaki köy düzeyindeki kliniklerin yüzde 80'inden fazlası TCM ile ilgili hizmetleri sunabilir hale gelecek.