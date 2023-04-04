Çin'de "Geleceğin Kenti" Dijital Teknolojiyle Donatıldı

Akıllı ulaşım, akıllı hükümet hizmetleri ve akıllı yaşam ile dijital teknoloji, Çin'in kuzeyinde yer alan "geleceğin şehri" Xiong'an'ı daha "akıllı" hale getiriyor.

Akıllı ulaşım, akıllı hükümet hizmetleri ve akıllı yaşam ile dijital teknoloji, Çin'in kuzeyinde yer alan "geleceğin şehri" Xiong'an'ı daha "akıllı" hale getiriyor.

Xiong'an Yeni Bölgesi'nin Rongdong bölgesinde bulunan Xiong'an Kentsel Programlama Merkezi, şehrin "beyni" işlevini görüyor.

SES 1 (Çince): YUAN XİAODONG, Xiong'an Yunwang Teknolojileri Limited Şirketi Teknolojiden Sorumlu Başkanı:

"Xiong'an Kentsel Programlama Merkezi, dijital bir şehrin 'gözleri', akıllı bir şehrin 'beyni' ve bir eko-şehrin çekirdeği olarak tasarlandı. Nihayetinde, şehrin küresel bir inovasyon merkezi olması için itici bir güç haline gelecek ve tüm şehir yönetim sürecinde önemli bir rol oynayacak."

1 milyar yuanı (145,3 milyon ABD doları) aşan toplam yatırımı ve 40.000 metrekareye yakın toplam inşaat alanı ile merkez, şehre önemli bir destek sağlıyor.

Merkez büyük veri, blokzincir ve Nesnelerin İnterneti için ağ, bilgi işlem ve depolama hizmetleri sunuyor.

SES 2 (Çince): YUAN XİAODONG, Xiong'an Yunwang Teknolojileri Limited Şirketi Teknolojiden Sorumlu Başkanı:

"Bir otobüsün binmek istediğiniz durağa kaç durak uzaklıkta olduğu, gideceğiniz yere ne kadar sürede varacağı gibi bilgileri hesaplayabiliyoruz. Vatandaşın ihtiyacı olan seyahat planlamasını bir uygulama üzerinden sağlayacağız. Akıllı şehirler hayatı daha iyi hale getiriyor ve planlamayı daha verimli kılıyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Çin'in Xiong'an Yeni Bölgesi'nden bildiriyor.

(XHTV)