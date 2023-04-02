Çin'de "Geleceğin Kenti" Altıncı Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

"Geleceğin kenti" diye adlandırılan Xiong'an Yeni Bölgesi, Cumartesi günü kuruluşunun altıncı yıl dönümünü kutladı.

Çin, başkent Beijing'in yaklaşık 100 kilometre güneybatısında yer alan Xiong'an Yeni Bölgesi'ni kurma planını 1 Nisan 2017'de açıklamıştı.

Projeyle, 1.770 kilometrekarelik bir alan üzerine inovasyon temelli ve ulusal anlamda yüksek kaliteli kalkınma modeli sağlayan yeşil bir kent inşa edilmesi hedeflenmişti.

SES 1 (Çince): PENG XUGENG, Çin Xiong'an Grup Ekolojik İnşaat Yatırım Limited Şirketi Yetkilisi:

"Xiong'an'a 2017'den bu yana toplam 470.000 mu (yaklaşık 31.300 hektar) orman eklendi. Yüzde 34'e ulaşan ormanlık alan yılda 300.000 ton karbon tutma kapasitesine sahip. Yeni bölge inşa edilirken ekolojik koruma çalışmaları da yapılıyor."

SES 2 (Çince): YUAN XİAODONG, Xiong'an Yunwang Teknolojileri Limited Şirketi Teknolojiden Sorumlu Başkanı:

"Xiong'an Kentsel Programlama Merkezi, Xiong'an'da akıllı bir kentin inşası için gerekli desteği sağlayacak. Merkez aynı zamanda, kentin yüksek kaliteli kalkınması için de önemli bir motor görevi görecek. Nihayetinde kentin küresel bir inovasyon merkezi haline gelmesi için itici bir güç olacak ve bütün kent yönetimi sürecinde önemli bir rol oynayacak."

SES 3 (Çince): TAO YE, Xiong'an İnovasyon Enstitüsü Proje Müdürü:

"İnovasyon için bir platform gerektiğinden, Xiong'an bu yöndeki ihtiyacı karşıladı. Xiong'an bölgede kalabilmemiz için düzgün tesislere de sahip, böylece tüm zamanımızı araştırma yapmaya ve kent inşasına katkıda bulunmaya ayırabiliriz."

Xiong'an Yeni Bölgesi, daha önce Beijing'de bulunan ancak şehrin ulusal başkent rolü için gerekli olmayan işlevleri üstlenen bir yer olarak tasarlandı.

Bölge ayrıca, Beijing-Tianjin-Hebei bölgesinin koordineli kalkınmasının ilerlemesine yardımcı olacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xiong'an'dan bildiriyor. (XHTV)