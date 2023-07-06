Çin'de Geceyi Aydınlatan Demir Kıvılcım Gösterisi İzleyicilerin Beğenisini Topladı
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CHENGDE, 6 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Luanping ilçesinde, halk sanatçıları havai fişek benzeri kıvılcımlar çıkarmak için yanan demir parçaları fırlatırken etrafa saçılan kıvılcımlar, 5 Temmuz 2023. (Fotoğraf: mu Yu/Xinhua)
CHENGDE, 6 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Luanping ilçesinde, halk sanatçıları havai fişek benzeri kıvılcımlar çıkarmak için yanan demir parçaları fırlatırken etrafa saçılan kıvılcımlar, 5 Temmuz 2023. (Fotoğraf: mu Yu/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel