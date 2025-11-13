Çin'de Gazeteci Dong Yuyu'ya Verilen Hapis Cezası Onandı

Çin'de 2022'de Japon diplomatlara bilgi sızdırdığı iddiasıyla hüküm giyen gazeteci Dong Yuyu hakkında verilen 7 yıl hapis cezası onandı.

Pekin Yüksek Halk Mahkemesi, Dong'un cezaya itirazını reddederek ilk derece mahkemesinin verdiği kararı haklı buldu.

Temyize gidecek daha yüksek yargı merci bulunmadığından mahkemenin kararıyla ceza kesinleşmiş oldu.

Çin Komünist Partisinin (ÇKP) yayın organlarından "Guangming Daily" (Aydınlanma Günlüğü) gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı olan Dong, Şubat 2022'de Pekin'de Japon diplomatlarla buluştuğu gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Pekin Orta Halk Mahkemesi, Mart 2023'te, Dong'a "istihbarat örgütünün ajanlarına bilgi sızdırdığı" gerekçesiyle casusluk suçlamasıyla 7 yıl hapis cezası vermişti.

Suçlamayı reddeden Dong, davayı yüksek mahkemeye taşımıştı. Yüksek Mahkemenin mart ayında yapılan duruşmasında, Japonya Büyükelçisi Kenji Kanasugi'nin gazetecinin buluştuğu diplomatların casus olmadığını ifade ettiği bir mektubu kanıt olarak sunulmuştu.