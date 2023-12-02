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Çin'de Gaz Filmli Seralarla Elektrik Üretimi Başlıyor

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Çin'in Jiangsu eyaletindeki Changzhou Limanı'nda dört gaz filmi serasının tam olarak devreye alınmasıyla ülkenin ilk ultra büyük fotovoltaik ve gaz filmi entegre elektrik santrali faaliyete geçecek. Proje, yılda 11 milyon kilovat saat elektrik üretimi sağlayacak ve rıhtımın elektrik tüketiminin yüzde 52'sini karşılayacak.

NANJİNG, 2 Aralık (Xinhua) -- Çin'in ilk ultra büyük fotovoltaik (PV) ve gaz filmi entegre elektrik santralinin, ülkenin doğusundaki Jiangsu eyaletindeki Changzhou Limanı'nın Lu'anzhou rıhtımında dört gaz filmi serasının tam olarak devreye alınmasıyla faaliyete geçmesi bekleniyor.

Devlet Jiangsu Elektrik Enerjisi Şebekesi Limited Şirketi'ne göre, gaz filmi seralarının çatılarına kurulan PV panelleri ile tüm proje yılda 11 milyon kilovat saat elektrik üretecek ve bu da rıhtımın yıllık elektrik tüketiminin yüzde 52'sini karşılayacak.

Toplam 270.000 metrekarenin üzerinde bir alana sahip olan projenin, karbondioksit emisyonlarının yılda 9.500 tondan fazla azaltılmasına yardımcı olması bekleniyor.

Enerji santrali projesinin bir parçası olarak, dört gaz filmi serası, gemilerin mallarını boşaltabileceği, yükleyebileceği ve taşıyabileceği rıhtımın dökme depolama alanı olarak kullanılacak.

Mal yükleme, boşaltma, depolama ve nakliye sürecinde, limanlardaki dökme malzemeler toz ve atık gaz üretilmesine neden olabiliyorken, yeni gaz-filmli seralar bu tür kaçak toz sorununu etkili şekilde önleyebilecek.

Şirket, seraların içindeki yağmur suyu kanalizasyon toplama ve arıtma tesislerinin kanalizasyon deşarjını yılda yaklaşık 280.000 ton azaltacağını belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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