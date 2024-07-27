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Çin'de Gaemi Tayfunu Nedeniyle 27.000 Kişi Tahliye Edildi

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Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde yaşayan 27.000'den fazla kişi Gaemi Tayfunu nedeniyle güvenli yerlere tahliye edildi. Tayfunun yol açtığı şiddetli yağışlar nedeniyle su seviyesi yükselen rezervuarlar düzenli olarak su boşaltıyor. Sel riskine karşı önlemler alınırken, kimya işletmeleri ve maden şirketleri faaliyetlerini askıya aldı.

SHENYANG, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde yaşayan 27.000'den fazla kişi Gaemi Tayfunu nedeniyle Cumartesi günü sabah saat 07.00 itibarıyla güvenli yerlere tahliye edildi.

Eyalet sel kontrol ve kuraklıkla mücadele departmanı, bu yılın üçüncü tayfunu olan Gaemi'nin yol açtığı şiddetli yağışların eyalet genelindeki 40 rezervuarda su seviyesinin yükselmesine neden olduğunu söyledi. Bu rezervuarlar şu anda düzenli olarak su boşaltıyor.

Eyalet meteoroloji yetkilileri, Liaoning'deki çoğu bölgede Pazar sabahı erken saatlerden Salı gününe kadar şiddetli sağanak yağış beklendiğini söyledi.

Eyalet, olası sel baskınlarına hazırlık ve afet risklerini azaltmak amacıyla bentler boyunca denetimler ve devriyeler düzenledi.

Cumartesi günü sabah 07.00 itibarıyla, eyalet genelindeki yüzlerce kimya işletmesi ve maden şirketinin yanı sıra çalışanlar ve civarda yaşayanlar, sel riskinden kaçınmak için faaliyetlerini askıya aldı veya yer değiştirdi.

Acil Durum Yönetimi Bakanlığı Cuma günü, Gaemi'nin ardından Liaoning'deki sellere acil müdahaleyi Seviye IV'ten Seviye III'e yükseltti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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