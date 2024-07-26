Çin'de Gaemi Tayfunu: 290.000 kişi tahliye edildi

FUZHOU, 26 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletine ulaşan ve bu yılın üçüncü tayfunu olan Gaemi nedeniyle, yaklaşık 628.600 kişi olumsuz etkilenirken, şu ana kadar 290.000 bölge sakini başka yerlere tahliye edildi.

Yerel yetkililere göre, merkezindeki maksimum rüzgar hızı saatte 118,8 kilometre olan tayfun, ülkeye ikinci kez Perşembe akşamı Fujian'ın Putian kentindeki Xiuyu bölgesinden giriş yaptı. Tayfunun merkezi Cuma günü saat 06.00 itibarıyla Sanming kentinin Youxi ilçesi olarak belirlenirken, hızı merkeze yakın yerlerde saatte 100,8 kilometreyi buldu.

Tayfunun kuzeybatıya doğru giderek zayıflayan bir kuvvetle saatte yaklaşık 20 kilometre hızla ilerlemesi ve Cuma günü öğleden sonra Jiangxi eyaletine ulaşması bekleniyor.

Ülkeye Perşembe gece yarısı Taiwan'ın doğusundaki Yilan ilçesinden giriş yapan tayfun nedeniyle bölgede 2 kişi hayatını kaybederken 201 kişi de yaralandı.