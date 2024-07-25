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Çin'de Gaemi Tayfunu: 156.800 kişi tahliye edildi

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Bu yılın üçüncü tayfunu olan Gaemi, Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletine yaklaşırken 156.800 bölge sakini tahliye edildi. Tayfunun etkisiyle eyalette seferler durduruldu ve uçak seferleri iptal edildi. Tayfunun yol açtığı sel ve rüzgar nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 201 kişi yaralandı.

FUZHOU, 25 Temmuz (Xinhua) -- Bu yılın üçüncü tayfunu olan Gaemi, Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletine yaklaşırken Perşembe günü saat 07.00 itibarıyla eyaletteki 156.800 bölge sakini tahliye edildi.

Eyalettin sel kontrol ofisinin verdiği bilgiye göre, eyalet kıyısında bulunan 73 feribot rotasında seferler durdurulurken 97 uçak seferi ise iptal edildi.

Kıyı boyunca sal balıkçılığı yapan 29.000'den fazla kişi kıyıya alındı. 733 balıkçı teknesi limanlara sığındı ve bu teknelerdeki yaklaşık 3.200 kişi karaya çıkarıldı.

Tayfunun Çarşambayı Perşembeye bağlayan gece yarısı Taiwan'ın doğusundaki Yilan ilçesine ulaşmasıyla 2 kişi hayatını kaybederken 201 kişi ise yaralandı. Tayfunun saatte 15 kilometreye varan hızla kuzeybatıya doğru ilerlediği tahmin ediliyor.

Perşembe günü öğleden sonra ve akşam saatlerinde Fujian eyaletinin Lianjiang ilçesinden ve Xiuyu ilçesine kadar uzanan kıyılarında etkili olacağı tahmin edilen tayfunun, daha sonra kuzeydeki iç bölgelere doğru ilerleyeceği öngörülüyor.

Yerel meteoroloji yetkililerine göre, tayfunun etkisiyle Fujian'daki 20 ilçe ve 104 kasabanın Çarşamba saat 06.00'dan Perşembe saat 06.00'ya kadar aldığı toplam yağış miktarı saatte 50 milimetreyi aşarken bu kasabaların 25'inde yağış saatte 100 milimetreyi aştı. En fazla yağış miktarı, saatte 178,7 milimetre ile Fuding kentine bağlı Guanyang kasabasında kaydedildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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