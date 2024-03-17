Çin'de Fotovoltaik Enerji Santralleriyle Tarımın Yeniden Canlandırılması

WENCHANG, 17 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde yer alan Wangtangnan köyü, bir zamanlar kumlu ve tuzlu-alkali tarım arazileriyle mücadele ederken, son yıllarda kırsalı yeniden canlandırma çabalarını desteklemek üzere tarımı fotovoltaik enerji santralleriyle birleştiren yeni bir kalkınma modelini keşfetti.

Datang Hainan Enerji Geliştirme Şirketi tarafından çorak arazide yaklaşık 113,3 hektar alanı kaplayan bir fotovoltaik enerji santrali inşa edildi.