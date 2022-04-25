Çin'de fillerin üç boyutlu görüntüleri ilgi çekiyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'de fillerin üç boyutlu görüntüleri ilgi çekiyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

- Çin'de fillerin üç boyutlu görüntüleri ilgi çekiyor Çin'in Kunming kentinde bir binaya yerleştirilen dev ekran aracılığıyla 3 boyutlu olarak yansıtılan fillerin görüntüsü kentte büyük ilgi topladı.

- Çin'de fillerin üç boyutlu görüntüleri ilgi çekiyor

PEKİN - Çin'in Kunming kentinde bir binaya yerleştirilen dev ekran aracılığıyla 3 boyutlu olarak yansıtılan fillerin görüntüsü kentte büyük ilgi topladı.

Çin'in Kunmin kentinde bir binanın dışına dev ekran yerleştirildi. Yerleştirilen ekranda, Asya fillerinin üç boyutlu görüntülerinin yayınlanması görsel şölen oluşturdu. Herkes tarafından izlenebilen fillerin görüntüleri, büyük ilgi görüyor.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title