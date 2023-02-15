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Çin'de Fide Dikme Sezonu Başladı

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Çin'de Fide Dikme Sezonu Başladı

CONGJİANG, 15 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Qiandongnan Miao ve Dong Özerk İlinde baharın yaklaşmasıyla sıcaklık artarken, çiftçilik ve fide dikme sezonu da başladı.

Çin'de Fide Dikme Sezonu BaşladıÇin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Qiandongnan Miao ve Dong Özerk İli'ndeki Congjiang ilçesine bağlı Guandong köyündeki bir fide üretim üssünde fidelerle ilgilenen işçiler, 15 Şubat 2023. (Fotoğraf:Yang Wenbin/Xinhua)

CONGJİANG, 15 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Qiandongnan Miao ve Dong Özerk İlinde baharın yaklaşmasıyla sıcaklık artarken, çiftçilik ve fide dikme sezonu da başladı.

Çin'de Fide Dikme Sezonu BaşladıÇin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Qiandongnan Miao ve Dong Özerk İli'ndeki Congjiang ilçesine bağlı Guandong köyündeki bir fide üretim üssünde otomatik yağmurlama sistemi kullanarak fideleri sulayan bir işçi, 15 Şubat 2023. (Fotoğraf:Yang Wenbin/Xinhua)

Çin'de Fide Dikme Sezonu BaşladıÇin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Qiandongnan Miao ve Dong Özerk İli'ndeki Congjiang ilçesine bağlı Guandong köyündeki bir fide üretim üssünde çarkıfelek meyvesinin fidelerini aşılayan işçiler, 15 Şubat 2023. (Fotoğraf:Yang Wenbin/Xinhua)

Çin'de Fide Dikme Sezonu BaşladıÇin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Qiandongnan Miao ve Dong Özerk İli'ndeki Congjiang ilçesine bağlı Guandong köyündeki bir fide üretim üssünde çarkıfelek meyvesinin fidelerini aşılayan bir işçi, 15 Şubat 2023. (Fotoğraf: Wu Xingke/Xinhua)

Çin'de Fide Dikme Sezonu BaşladıÇin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Qiandongnan Miao ve Dong Özerk İli'ndeki Congjiang ilçesine bağlı Guandong köyündeki bir fide üretim üssünde otomatik fıskiye sistemini kullanarak fideleri sulayan işçi, 15 Şubat 2023. (Fotoğraf:Yang Wenbin/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Guizhou Güncel Haberler

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