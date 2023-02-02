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Çin'de Fener Festivali Kutlamalarından Renkli Görüntüler

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Çin'in Üç Boğaz Barajı bölgesinin merkezinde olan ve ülkenin güneybatısındaki Chongqing Belediyesinde yer alan Fengdu ilçesi, yaklaşan Fener Festivali'ni karşılamak için çeşitli geleneksel dini tören ve etkinlikler düzenliyor.

Çin'in Üç Boğaz Barajı bölgesinin merkezinde olan ve ülkenin güneybatısındaki Chongqing Belediyesinde yer alan Fengdu ilçesi, yaklaşan Fener Festivali'ni karşılamak için çeşitli geleneksel dini tören ve etkinlikler düzenliyor.

Tütsü yakıp hediyeler sunarak dilek tutan ilçe halkı yeni yılda iyi şans için dualar etti.

Yangtze Nehri kıyısında sahnelenen ışık gösterisi de çok sayıda izleyicinin ilgisini çekti.

Fenerlerin dileklerini cennete taşıyacağına inanan yerel halk, sıcak hava ile doldurulmuş küçük kağıt balonlardan yapılan Kongming Fenerleri'ni gökyüzüne uçurdu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chongqing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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