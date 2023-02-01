Çin'de Fener Festivali Kutlamaları Güncel Haberler HUANGPİNG, 1 Şubat (Xinhua) -- Havadan çekilen bu fotoğrafta, Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletine bağlı Huangping ilçesinde yaklaşan Fener Festivali'ni kutlamak için düzenlenen geçit törenine geleneksel kostümleriyle katılan Miao etnik grubundan insanlar görülüyor, 31 Ocak 2023. HUANGPİNG, 1 Şubat (Xinhua) -- Havadan çekilen bu fotoğrafta, Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletine bağlı Huangping ilçesinde yaklaşan Fener Festivali'ni kutlamak için düzenlenen geçit törenine geleneksel kostümleriyle katılan Miao etnik grubundan insanlar görülüyor, 31 Ocak 2023. Çin ay takviminin ilk ayının 15. günü olan Fener Festivali bu yıl 5 Şubat'a denk geliyor. (Fotoğraf: Yang Ying/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Fenerbahçe Guizhou Güncel Haberler

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