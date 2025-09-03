Çin'de Faşizme Karşı Zaferin 80. Yıldönümü Geçit Töreni
BEİJİNG, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü vesilesiyle askeri geçit töreni düzenlendi.
Çarşamba günü düzenlenen törende çeşitli uçak filoları Tian'anmen Meydanı üzerinde uçuş gerçekleştirdi.
Kaynak: Xinhua / Güncel