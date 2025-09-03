Haberler

Çin'de Faşizme Karşı Zaferin 80. Yıldönümü Geçit Töreni

Çin'de Faşizme Karşı Zaferin 80. Yıldönümü Geçit Töreni
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beijing'de, Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı kazanılan zaferin 80. yıldönümü nedeniyle askeri geçit töreni düzenlendi. Törende çeşitli uçak filoları Tian'anmen Meydanı üzerinde uçuş gerçekleştirdi.

BEİJİNG, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü vesilesiyle askeri geçit töreni düzenlendi.

Çarşamba günü düzenlenen törende çeşitli uçak filoları Tian'anmen Meydanı üzerinde uçuş gerçekleştirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Takımına isyan bayrağını çekti! Galatasaray'dan bir bomba transfer daha

Galatasaray'dan aylarca konuşulacak bir transfer daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pilot Berfu Hatipoğlu'nun ölmeden saatler önce yaptığı paylaşım boğazları düğümledi

Genç pilotun ölmeden saatler önce yaptığı paylaşım boğazları düğümledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.