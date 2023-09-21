Çin'de Fabrikada Patlama: 2 Ölü

SHİJİAZHUANG, 21 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletine bağlı Dongguang ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti.

İlçenin acil durum yönetim bürosuna göre, fabrikada Perşembe günü saat 11.00 sularında yangın çıktı ve yangın patlamaya neden oldu.

Olayın nedeni araştırılıyor.