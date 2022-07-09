Çin'de Fabrika Çıkış Fiyatlarındaki Artış Hızı Haziran'da Gevşemeye Devam Etti

BEİJİNG, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de üretimin yeniden başlaması ve arz istikrarının sağlanmasına yönelik çabalar kademeli olarak etkisini göstermeye devam ederken ülkede fabrika çıkış fiyatlarındaki artış hızı Haziran'da üst üste altıncı ayda da yavaşladı. Çin Ulusal İstatistik Bürosu Cumartesi günü, Çin'de malların fabrika çıkış maliyetlerini ölçen üretici fiyat endeksinin (ÜFE) Haziran ayında, bir önceki aya göre 0,3 yüzde puan daralarak yıllık bazda yüzde 6,1 oranında yükseldiğini açıkladı. NBS'nin kıdemli istatistikçilerinden Dong Lijuan, Çin'in ÜFE endeksindeki gerilemeyi; üretim faaliyetine geri dönüşün hızlandırılması ve sanayi ve tedarik zincirlerindeki tıkanıklığın aşılması yönünde devam eden çabalara ve bunların yanı sıra fiyat ve tedarik istikrarının garanti edilmesi için uygulamaya konan etkin politikalara bağladı.

Aylık bazda bakıldığında Çin'de ÜFE Mayıs ayındaki yüzde 0,1 yükselişin ardından Haziran'da yatay seviyesini korudu. NBS verileri, tıpkı Mayıs ayında olduğu gibi Haziran ayında da, endekse dahil edilen 40 sanayi sektöründen 37'sinde fiyat artışı gözlendiğini gösterdi. Petrol ve doğalgaz çıkarma sektöründe geçen ay ÜFE, Mayıs'a göre 6,6 yüzde puan artarak yıllık bazda yüzde 54,4 artış gösterdi. Tarım ve onun yan sektörü olan gıda işleme sektöründe bir önceki ay yüzde 3,7 artan yıllık ÜFE'de Haziran'da yüzde 5,6 artış gerçekleşti. Kömür madenciliği ve kömür yıkama sektöründe ÜFE yıllık yüzde 31,4 artarken, bu oran Mayıs ayına göre 5,8 yüzde puan geriledi. NBS'ye göre, geçtiğimiz yıl yaşanan fiyat hareketlerinin taşınma etkisi Haziran'daki yıllık ÜFE artışına 3,8 yüzde puan katkıda bulundu. Cumartesi günü açıklanan veriler, Çin'de enflasyonun ana göstergelerinden birisi olan tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) de Haziran'da yıllık bazda yüzde 2,5 arttığını gösterdi.

Xinhua / Güncel