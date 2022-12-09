Çin'de Fabrika Çıkış Fiyatları Kasım Ayında Gevşemeye Devam Etti

BEİJİNG, 9 Aralık (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) Cuma günü, Çin'de ürünlerin fabrika çıkış maliyetlerini ölçen üretici fiyat endeksinin (ÜFE) Kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,3 düştüğünü bildirdi.

Bu oran, Ekim ayında kaydedilen düşüş oranı ile aynı oldu. Aylık bazda, Kasım'da yüzde 0,1 artan Çin'in ÜFE'si Ekim'deki yüzde 0,2'lik artışın ardından yavaşladı.

NBS'den kıdemli istatistikçi Dong Lijuan'a göre, geçen ay yükselen kömür, petrol ve demir dışı metal fiyatları aylık ÜFE artışına yol açtı ancak geçen yılın aynı dönemindeki yüksek baz etkisi nedeniyle ÜFE Kasım ayında yıllık bazda düşmeye devam etti.

Verilere göre, incelenen 40 sanayi sektöründen 25'inde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla fiyat artışı yaşandı.

Kömür arzının güvence altına alınması için hükümetin gösterdiği güçlü çabalarla, kömür madenciliği ve yıkama endüstrisinde üretici fiyatları artışı, Ekim ayındaki yüzde 3'lük artışın ardından Kasım ayında, aylık bazda yüzde 0,9'a geriledi.

Geçen ay çelik talebi zayıf kalırken, demir veya çelik içeren metal döküm ve işleme sektörünün ÜFE'si aylık bazda yüzde 1,9 düşüş yaşadı.

Dong, geçen yılki fiyat hareketlerinin taşınma etkisinin Kasım ayında ÜFE'nin bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla düşüşüne yaklaşık yüzde 1,2 yüzde puan katkıda bulunduğunu söyledi.

Cuma günkü veriler ayrıca, enflasyonun ana göstergesi olan Çin'in tüketici fiyat endeksinin de (TÜFE) Kasım ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 arttığını gösterdi.