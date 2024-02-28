Çin'de eVTOL Uçağı İle İlk Şehirlerarası Elektrikli Hava Taksi Test Uçuşu Gerçekleştirildi
Yüksek teknoloji şirketi AutoFlight tarafından geliştirilen Prosperity adlı eVTOL uçağı, Çin'in Shenzhen kentinden Zhuhai'ye ilk şehirlerarası elektrikli hava taksi test uçuşunu tamamladı. Uçak, maksimum 250 kilometre menzile sahip olup saatte 200 kilometre hıza ulaşabiliyor ve 5 kişiyi taşıyabiliyor.
SHENZHEN, 28 Şubat (Xinhua) -- Yüksek teknoloji şirketi AutoFlight tarafından geliştirilen ve Prosperity adı verilen eVTOL (elektrikli dikey kalkış ve iniş) uçağı, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde bulunan Shekou Cruise Home Limanı'ndan Zhuhai kentindeki Jiuzhou Limanı'na giderek ilk şehirlerarası elektrikli hava taksi test uçuşunu tamamladı. Maksimum 250 kilometre menzile sahip olan ve elektrikle çalışan Prosperity, saatte 200 kilometreye varan seyir hızıyla 5 kişiyi taşıyabiliyor.