Çin'de eVTOL Araçlarının Sayısı 2030'da 100.000'e Ulaşacak

BEİJİNG, 27 Kasım (Xinhua) -- Çin'de aile aracı ya da uçan taksi olarak hizmet veren elektrikli dikey kalkış ve iniş hava aracı (eVTOL) sayısı 2030 yılına kadar 100.000'e ulaşabilir.

Çin Alçak İrtifa Ekonomik İttifakı tarafından çarşamba günü açıklanan raporda bu hava araçlarının büyük ölçekli olarak ticarileştirilmesinin maliyetleri düşüreceği ve halk için daha erişilebilir hale getireceği öngörüldü.

İttifak, önümüzdeki 2-3 yıl içinde Çin'in önde gelen kentlerinde alçak irtifa araçlarına yönelik hava ulaşım ağlarının ve yardımcı yer hizmeti tesislerinin tamamlanmasını bekliyor.

Rapora göre, yapay zeka, insan-bilgisayar etkileşimi ve dijital yol altyapısı hizmet ağları gibi yeni teknolojilerin, insansız hava araçlarının kullanıma sunulmasını kolaylaştırması bekleniyor.

Raporda ayrıca insansız hava araçlarının lojistik, tarım, acil kurtarma, kent yönetimi ve turizm gibi alanlardaki artan rolüne dikkat çekilerek, bu araçların "her yerde" olacağı vurgulandı.

Ağustos ayında 100'den fazla işletme tarafından kurulan ittifak, alçak irtifa hava sahası uygulamalarını geliştirmeye ve sektörün geleceğini planlamaya odaklanıyor.