Çin'de Erkek Hasta Bakıcıların Önemi Artıyor - Haberler

GUİYANG, 13 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin merkezi Guiyang kentindeki Guizhou Tıp Üniversitesi'nin Bağlı Hastanesi'nde erkek hasta bakıcılar her gün yoğun mesai harcıyor. Sık sık gece mesaisi ve uzun çalışma saatleri anlamına gelen yoğun bakım üniteleri gibi emek yoğun birimlerde çalıştıkları için erkek hemşirelerin önemi genel olarak kabul ediliyor.

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin merkezi Guiyang kentindeki Guizhou Tıp Üniversitesi'nin Bağlı Hastanesi'nde hasta bakıcı Chen Jiangbo, bir serviste çalışıyor, 10 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Tao Liang/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin merkezi Guiyang kentindeki Guizhou Tıp Üniversitesi'nin Bağlı Hastanesi'nde hasta bakıcı Zhang Guo, bir ameliyathanede ameliyat malzemelerini kontrol ediyor, 10 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Tao Liang/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin merkezi Guiyang kentindeki Guizhou Tıp Üniversitesi'nin Bağlı Hastanesi'nde hasta bakıcı Qiu Jian, hasta bakım kayıtlarını tamamlıyor, 11 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Tao Liang/Xinhua)

Xinhua / Güncel