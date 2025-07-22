Çin'de Engelli Bireylerin Gelir Artışı Yüzde 6,9

BEİJİNG, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de engelli bireylerin bulunduğu hanelerin yıllık net geliri, 2020 ile 2023 yılları arasında ortalama yüzde 6,9 oranında artarak ülkenin gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) büyüme hızına yakın bir seviyede gerçekleşti.

Çin Engelliler Federasyonu Başkanı Cheng Kai salı günü Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi tarafından düzenlenen "14. Beş Yıllık Plan'ın Yüksek Kalitede Hayata Geçirilmesi" konulu basın toplantısında, ülkedeki engelli bireylerin yüzde 90'ından fazlasının, kent ve kırsal nüfusu kapsayan temel yaşlılık sigortası kapsamına alınmış olduğunu söyledi.

Çin'de engelli bireylerin temel sağlık sigortasına katılım oranı ise yüzde 95'in üzerinde seyretmeye devam etti.