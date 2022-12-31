Çin'de Enfeksiyon Olmayan Okullarda Yüz Yüze Eğitim Yeniden Başlayacak

BEİJİNG, 31 Aralık (Xinhua) -- Çin'de Eğitim Bakanlığı tarafından kısa süre önce yayınlanan bir çalışma planına göre Çin'de, yeni koronavirüs enfeksiyonu bildirilmeyen okullarda yüz yüze eğitim yeniden başlayacak.

BEİJİNG, 31 Aralık (Xinhua) -- Çin'de Eğitim Bakanlığı tarafından kısa süre önce yayınlanan bir çalışma planına göre Çin'de, yeni koronavirüs enfeksiyonu bildirilmeyen okullarda yüz yüze eğitim yeniden başlayacak.

Çalışma planı, ilk ve orta dereceli okulları, yüksek öğretim kurumlarını ve okul öncesi eğitim kurumlarını kapsıyor. Diğer eğitim kurumları da plana atıfta bulunarak planı uygulayabilecek.

Plana göre yaygın salgın sırasında, ilk ve orta dereceli okullar ve anaokulları sıkı bir şekilde kapalı yönetime geçecek, kolejler ve üniversiteler ise ayrı yönetim için bölümlere ayrılabilecek.

Plan, artık, yüksek öğretim kurumlarına tüm öğrencilere nükleik asit testi yapmasını zorunlu kılmıyor ve yönetmeliklere göre yalnızca kilit gruplardan kişilerin nükleik asit testleri veya antijen testleri yaptırmasını şart koşuyor. Diğer bölgelerden okula gelenler dışında, kolej ve üniversitelerin öğretmenleri ve öğrencileri giriş çıkışlarda nükleik asit test sonuçlarını verme şartından muaf tutulacak.

Belgeye göre, ilk ve orta dereceli okullarda ve anaokullarında, dönüşümlü veya rastgele testler gibi, uygun bir şekilde nükleik asit testi yapılacak. Ziyaretçilerin bu okullara girerken nükleik asit testi sonuçlarını sunmaları gerektiği de belirtiliyor.

Belgede, okullarda geleneksel Çin tıbbı, semptomatik tedavi için ilaçlar ve toplam nüfusun yüzde 15 ila yüzde 20'si için antijen test kitlerinin bulundurulması gerektiği belirtilirken, bir haftadan uzun sürebilecek bir salgın için gereken salgın önleme malzemeleri stokunun sürdürülmesi gerektiği de belirtiliyor.

Ayrıca, kampüs içi salgın önleme ve kontrol kapasitesini artırmak, öğretmenler ve öğrenciler için sağlık izlemeyi güçlendirmek ve halka açık alanlarda hijyeni iyileştirmek için de çaba gösterilmesi çağrısı yapılıyor.