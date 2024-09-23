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Çin'de En Büyük Yeşim Ejderha Keşfi

Çin'de En Büyük Yeşim Ejderha Keşfi
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İç Moğolistan'da Hongshan kültürüne ait şimdiye kadar keşfedilen en büyük yeşim ejderha bulundu. Eser, Neolitik Çağ'a tarihleniyor ve bölgedeki Chifeng kentinde bir taş mezar alanında ortaya çıkarıldı.

HOHHOT, 23 Eylül (Xinhua) -- Çinli arkeologlar, ülkenin kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde Hongshan kültürüne ait şimdiye kadar keşfedilen en büyük yeşim ejderhayı gün yüzüne çıkardı. Yeşim ejderha, bölgedeki Chifeng kentinde bulunan bir taş mezar alanında keşfedildi.

İç Moğolistan Özerk Bölgesi Kültürel Kalıntılar ve Arkeoloji Enstitüsü'ne göre, Neolitik Çağ'ın önemli bir parçası olan Hongshan kültürüne ait olan eser, 15,8 santim uzunluğunda, 9,5 santim genişliğinde ve 3 santim kalınlığında. Kuzeyde dairesel bir mezar ve güneyde kare bir sunağın bulunduğu bir alanda keşfedilen eser, bölgede şimdiye kadar bulunan türünün tek örneği olma özelliğine sahip.

Kazı sahasında, mimari kalıntıların yanı sıra insan iskeletleri, mezarlar, ateş çukurları ve silindirik nesne çukurları da keşfedildi. Ortaya çıkarılan eserler arasında yeşim ve boyalı çanak çömlekler ve üç ayaklı kaplar da yer alıyor.

Alanda, antik çevre çalışmaları, büyük ölçekli topografik haritalama ve karbon-14 tarihleme gibi çalışmalar da devam ediyor. En son tarihleme verileri, alanın 5.100-5.000 yıl öncesindeki geç Hongshan kültürüne kadar uzandığını gösteriyor.

Bu buluntular, Chifeng'in Aohan Sancağı'na bağlı Yuanbaoshan'da bulunan taş mezardaki arkeolojik ilerlemeler hakkında güncel bilgilerin paylaşılması amacıyla Pazar günü Chifeng'de düzenlenen seminerde açıklandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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