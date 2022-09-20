Çin'de Elektronik Bilgi Üretim Endüstrisi Genişlemeyi Sürdürüyor

BEİJİNG, 20 Eylül (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojisi Bakanlığı yetkilisi Qiao Yueshan, Salı günü yaptığı açıklamada, ülkedeki elektronik bilgi üretim endüstrisinin son on yıl içinde istikrarlı bir şekilde genişlemeyi sürdürdüğünü belirtti. Qiao, sektörün katma değerinin 2012'den 2021'e kadar yıllık ortalama yüzde 11,6 oranında arttığını, faaliyet gelirinin ise 7 trilyon yuandan (yaklaşık 1,01 trilyon ABD doları) 14,1 trilyon yuana ulaştığını belirtti. Yetkili basın toplantısında yaptığı açıklamada, Çin'in teknolojik yeniliklerinin, 10 yıl boyunca entegre devreler, yazılımlar ve 5G gibi alanlarda güçlendiğini vurguladı. Geleceğe yönelik olarak ise Qiao, bakanlığın endüstriyel zincirlerin önemli bağlantıları çevresinde atılımları artırmak, rekabetçi işletmeler kurmak ve elektronik bilgi üretim endüstrisinin yüksek kaliteli gelişimini desteklemek için çalışacağını sözlerine ekledi.