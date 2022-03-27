Çin'de elektrikli araç üretimi ve satışı yılın ilk iki ayında geçen yıla göre arttı - Haberler

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Çin'de elektrikli araç üretimi ve satışı yılın ilk iki ayında geçen yıla göre arttı

AA - Emre Aytekin - Güncel
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Çin'de elektrikli araç üretimi ve satışı yılın ilk iki ayında geçen yıla göre arttı

Çin'de "Yeni Enerji Aracı" (NEV) olarak adlandırılan şarj edilen, pilli, hibrit ve yakıt hücreli elektrikli araçların üretimi ve satışı, ocak ve şubatta geçen yılın aynı dönemine göre arttı.

Çin'de "Yeni Enerji Aracı" (NEV) olarak adlandırılan şarj edilen, pilli, hibrit ve yakıt hücreli elektrikli araçların üretimi ve satışı, ocak ve şubatta geçen yılın aynı dönemine göre arttı.

Çin Enformasyon ve İletişim Teknolojisi Akademisinin yayımladığı rapora göre, 2022'nin ilk iki ayında elektrikli araç üretimi yıllık yüzde 160 artışla 820 bine ulaştı.

Aynı dönemde ülke içinde satılan araç sayısı yıllık yüzde 150 artışla 765 bine, yurt dışına satılan araç sayısı ise yüzde 381,7 artışla 105 bine çıktı.

Elektrikli araçların toplam satışlardaki payı yüzde 17,9 oldu.

Çin'de otomobil ihracatı, yılın ilk 2 ayında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 75 artış kaydederken, elektrikli araçların ihracatındaki artış, toplam ihracat artışının yüzde 52'sini oluşturmuştu.

AA / Emre Aytekin - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Tragger, Enerji, Ocak, Güncel, Haberler

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