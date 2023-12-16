Çin'de Elektrikli Araç Şarj Üniteleri Sayısı Artıyor

Çin'de Kasım ayında elektrikli araçlar için şarj ünitelerinin sayısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51,7'lik bir artış kaydedildi. Ülkede her ay ortalama 75.000 yeni halka açık şarj noktası eklendi.

BEİJİNG, 16 Aralık (Xinhua) -- Çin Elektrikli Araç Şarj Altyapısı Teşvik İttifakı'nın verilerine göre, Çin'de Kasım ayında elektrikli araçlar için şarj ünitelerinin sayısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51,7'lik bir artış kaydedildi.

İttifaktan yapılan açıklamaya göre, şarj ünitelerinin sayısı Kasım ayında bir önceki aya göre 101.000 arttı.

Ülkede Aralık 2022'den Kasım 2023'e kadar her ay ortalama 75.000 yeni halka açık şarj noktası eklendi.

Çin, gelişen pazarın da etkisiyle son yıllarda elektrikli araçlar için şarj tesislerini genişletiyor.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre, ülkenin yeni enerjili araçlarının iç pazardaki satışları yılın ilk 11 ayında yıllık yüzde 31,7 artışla 7,21 milyon adede ulaştı.