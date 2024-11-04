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Çin'de Elektrikli Araç Şarj Üniteleri %49,6 Arttı

Çin'de Elektrikli Araç Şarj Üniteleri %49,6 Arttı
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Haberler
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Eylül 2023 itibarıyla Çin'deki elektrikli araç şarj üniteleri 11,43 milyon adede ulaştı ve önceki yıla göre %49,6 oranında bir artış kaydedildi. Ülkede her 2,46 araca bir şarj ünitesi bulunuyor.

BEİJİNG, 4 Kasım (Xinhua) -- Çin'deki elektrikli araç şarj ünitesi sayısı, bu yılın Eylül ayı sonu itibarıyla 11,43 milyon adede çıkarak geçen yıla göre yüzde 49,6 artış sergiledi.

Çin Ulusal Enerji İdaresi'nin son verilerine göre bu şarj ünitelerinin yaklaşık 3,33 milyonu halka açık şarj tesislerinde, 8,1 milyonuysa özel tesislerde bulunuyor.

Veriler, an itibarıyla ülkede kayıtlı toplam 28,09 milyon adet yeni enerjili araç olduğu dikkate alındığında her 2,46 araca bir adet şarj ünitesi düştüğünü ortaya koydu.

2024'ün ilk 9 ayında ülkede net 2,84 milyon adet şarj ünitesi artışı bildirilirken araçların toplam şarj miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,4 artarak 66,67 milyar kilovat-saate ulaştı.

İdare, giderek genişleyen şart tesisleri ağının, ülkedeki daha fazla sayıda karayolunda hizmet verdiğini belirtti. İlçe ve kasabalardaki şarj ünitesi sayısı da artarak Eylül sonu itibarıyla 417.000 adede ulaştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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