Çin'de Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Hızla Büyüyor
Ağustos sonu itibarıyla Çin'de toplam şarj istasyonu sayısı 17,35 milyon adede ulaştı. Kamuya açık istasyonların sayısı 4,32 milyon olurken, özel istasyonların sayısı 13,03 milyon adede yükseldi. Elektrikli araç üretimi ve satışları da önemli bir artış gösterdi.

BEİJİNG, 18 Eylül (Xinhua) -- Çin'de ağustos sonu itibarıyla ülke genelinde toplam şarj istasyonu sayısının yaklaşık 17,35 milyon adede ulaşmasıyla ülkenin elektrikli araç şarj altyapısı hızlı büyümesini sürdürdü. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53,5 artışa tekabül ediyor.

Ulusal Enerji İdaresi'nin perşembe günü açıkladığı verilere göre kamuya açık elektrikli araç şarj istasyonlarının sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 37,8 artarak 4,32 milyon adede, bu istasyonların toplam nominal gücü de 196 milyon kilovata ulaştı.

Özel şarj istasyonlarınınsa daha da hızlı artış kaydettiğini belirten idare, bu istasyonların sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59,6 artışla 13,03 milyon adede ulaştığını kaydetti.

Şarj altyapısında kaydedilen güçlü büyüme, Çin'in yeni enerjili araç pazarındaki istikrarlı büyümeyle de uyumlu şekilde ilerliyor. Ocak-ağustos döneminde yeni enerjili araçların üretim ve satışları da çift haneli büyüme kaydetti.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre söz konusu dönemde yeni enerjili araç üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,3 artışla 9,63 milyon adede, yeni enerjili araç satışlarıysa yüzde 36,7 artışla 9,62 milyon adede yükseldi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
