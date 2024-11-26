Çin'de Elektrikli Araç Şarj Altyapısında Hızlı Büyüme

BEİJİNG, 26 Kasım (Xinhua) -- Çin'de hızla büyümeye devam eden şarj ve yedek parça altyapısı sektörü, ülkede yeni enerjili araç pazarının hızlı gelişimine güçlü destek veriyor.

Çin'in Bilim ve Teknoloji gazetesinin pazartesi günkü haberine göre Çin Elektrikli Araç Şarj Altyapısını Geliştirme İttifakı, geçen hafta ülkenin kuzeyindeki Shanxi eyaletinin Taiyuan kentinde düzenlenen otomobil şarj ve yedek parça ekolojisi konferansında elektrikli araç şarj altyapısı gelişimine ilişkin raporunu açıkladı.

Rapora göre Ekim 2024 itibarıyla Çin'deki şarj altyapısı, bir önceki yıla göre yüzde 49,4 artarak 11,88 milyon adedi aştı.

Kamu şarj altyapısı yüzde 34,3 artışla 3,39 milyon üniteye ulaşırken, özel şarj altyapısı yüzde 56,4 artışla 8,49 milyon ünite oldu.

Şarj altyapısında devam eden hızlı büyümenin iki önemli faktör olan politika ve pazardan ayrı tutulamayacağına dikkat çekilen raporda Çin'in şarj ve yedek parça hizmeti ağının ilk aşama inşasını tamamladığı vurgulandı.

Raporda Çin'in bu sektörde daha yüksek standartları teşvik etmek üzere şarj ekipmanlarının kalitesini yükselteceği, yerel şarj işletmelerini güçlendireceği ve kullanıcıların şarj deneyimini iyileştireceği belirtildi.

Çin hızlı, yüksek güce sahip, akıllı, kablosuz ve mobil şarj gibi örneklerle şarj teknolojisi ve iş modelleriyle ilgili inovasyonu aktif olarak artırıyor.

Öte yandan ülkede şarj altyapısı için güvenlik koruma önlemlerini yoğunlaştırmayı amaçlayan ilgili yönetmelikler de yayımlandı.

2016 yılından bu yana yedi kez yayımlanan raporda sektörün durumu, politika sistemleri, teknik standartlar, iş modelleri, güvenlik sistemleri, şarj bilgi platformları ve gelişme beklentileri gibi konular ele alınıyor.