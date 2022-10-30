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Çin'de Elektrik Üretimi Yılın İlk Üç Çeyreğinde Yüzde 2,2 Arttı

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Çin'de Elektrik Üretimi Yılın İlk Üç Çeyreğinde Yüzde 2,2 Arttı

BEİJİNG 30 Ekim (Xinhua) -- Çin'de açıklanan resmi veriler, ülkedeki elektrik üretiminin yılın ilk üç çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 artarak 6,3 trilyon kilovatsaate ulaştığını gösterdi.

BEİJİNG 30 Ekim (Xinhua) -- Çin'de açıklanan resmi veriler, ülkedeki elektrik üretiminin yılın ilk üç çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 artarak 6,3 trilyon kilovatsaate ulaştığını gösterdi.

Ulusal İstatistik Bürosu'na göre, ülkedeki elektrik üretimi sadece Eylül ayında 683 milyar kilovatsaat olarak gerçekleşti.

Özellikle termal enerji üretimi geçen ay önceki yılın aynı dönemine göre göre yüzde 6,1, rüzgar enerjisi üretimi ise bir önceki yıla göre yüzde 25,8 arttı.

Veriler, bu dönemde güneş enerjisi üretiminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,9, Ağustos ayına göre ise 8 yüzde puan arttığını gösterdi.

Bununla birlikte, hidroelektrik üretimi Eylül ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30 küçülürken, nükleer enerji üretimi bir önceki yıla göre yüzde 2,7 azaldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Eylül Güncel Haberler

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