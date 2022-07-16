Çin'de Elektrik Üretimi Yılın İlk Altı Ayında Arttı - Haberler

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Çin'de Elektrik Üretimi Yılın İlk Altı Ayında Arttı

Xinhua - Güncel
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Çin'de Elektrik Üretimi Yılın İlk Altı Ayında Arttı

BEİJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun verileri, ülkede enerji üretiminin yılın ilk altı ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 artarak 3,96 trilyon kilovat-saate ulaştığını gösterdi.

BEİJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun verileri, ülkede enerji üretiminin yılın ilk altı ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 artarak 3,96 trilyon kilovat-saate ulaştığını gösterdi. Enerji üretimi Mayıs ayındaki yüzde 3,3'lük düşüşün aksine, sadece Haziran ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 artarak 709 milyar kilovat-saate ulaştı. Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre, termal enerji üretimi önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 azalırken, hidroelektrik üretim ise bir yıl öncesine göre yüzde 29 arttı. Rüzgar ve güneş enerjisi üretimi sırasıyla yüzde 16,7 ve yüzde 9,9 artarken, nükleer enerji üretimi ise yüzde 9 daha düşük olarak gerçekleşti.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
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