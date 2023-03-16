Çin'de Elektrik Tüketimi Şubat'ta Yüzde 11 Arttı

BEİJİNG, 16 Mart (Xinhua) -- Çin'de ekonomik faaliyetlerin önemli bir göstergesi olan elektrik tüketimi, Kovid kaynaklı aksaklıkların giderek azalması ve ülke ekonomisinin istikrarlı şekilde toparlanmasıyla Şubat'ta güçlü bir artış kaydetti.

Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde bulunan büyük bir kara rüzgar enerjisi projesi görülüyor, 30 Aralık 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

BEİJİNG, 16 Mart (Xinhua) -- Çin'de ekonomik faaliyetlerin önemli bir göstergesi olan elektrik tüketimi, Kovid kaynaklı aksaklıkların giderek azalması ve ülke ekonomisinin istikrarlı şekilde toparlanmasıyla Şubat'ta güçlü bir artış kaydetti.

Ulusal Enerji İdaresi'nin verilerine göre, Çin'de toplam elektrik kullanımı Şubat'ta önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 695 milyar kilovat-saate yükseldi.

İkincil sanayideki elektrik tüketimi Şubat ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,7 arttı. Geçen yılın aynı dönemine göre birincil sanayideki elektrik tüketimi yüzde 8,6 artarken, üçüncül sanayideki elektrik tüketimi ise yüzde 4,4'lük artış gösterdi.

Öte yandan, konutlardaki elektrik tüketimi önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 oranında azaldı.

Ülkedeki elektrik kullanımı, 2023'ün ilk iki ayında önceki yılın aynı dönemine yüzde 2,3 artarak 1,38 trilyon kilovat-saate ulaştı.