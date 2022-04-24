Çin'de Elektrik Tüketimi İlk Çeyrekte Yüzde 5 Arttı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'de Elektrik Tüketimi İlk Çeyrekte Yüzde 5 Arttı

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Çin'de Elektrik Tüketimi İlk Çeyrekte Yüzde 5 Arttı

BEİJİNG, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin'de açıklanan resmi verilere göre, ekonomik faaliyete dair önemli göstergelerden biri olan elektrik tüketimi yılın ilk çeyreğinde ılımlı bir artış kaydetti.

BEİJİNG, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin'de açıklanan resmi verilere göre, ekonomik faaliyete dair önemli göstergelerden biri olan elektrik tüketimi yılın ilk çeyreğinde ılımlı bir artış kaydetti. Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu verilerine göre Çin'de yılın ilk üç ayında elektrik tüketimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 yükseldi. Konut sakinlerinin elektrik tüketimi yıllık bazda yüzde 11,8 artış gösterirken bu artış birincil, ikincil ve üçüncül sektörlerde sırasıyla yüzde 12,6, yüzde 3 ve yüzde 6,2 oldu. Çin ekonomisi yılın ilk çeyreğinde, yeniden ortaya çıkan Kovid-19 vakalarına ve karmaşık dış ortam gibi güçlüklere rağmen yıllık yüzde 4,8 oranında büyüdü.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Reform, Nisan, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title