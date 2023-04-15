Çin'de elektrik tüketimi ilk çeyrekte yüzde 3,6 arttı

Çin'de elektrik tüketiminin yılın ilk 3 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 arttığı bildirildi.

Çin'de elektrik tüketiminin yılın ilk 3 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 arttığı bildirildi.

Ulusal Enerji İdaresi verilerine göre, elektrik tüketimi ocak-mart döneminde yüzde 3,6 artarak 2,12 trilyon kilovatsaate çıktı.

Ekonomik etkinliğin barometresi görülen elektrik tüketimi, martta ayında 5,9, ilk çeyrekte ise yüzde 3,6 artış kaydetti.

Elektrik tüketimi tarım, ormancılık ve madencilik gibi ham madde üreten birincil iş kollarında yüzde 9,7, imalat sektörünü içeren ikincil iş kollarında yüzde 4,2 ve hizmetler sektörünü kapsayan üçüncül iş kollarında yüzde 4,1 arttı.

Hane halkı elektrik tüketimi ise yüzde 0,2 artışla 342,4 milyar kilovatsaate yükseldi.

Elektrik tüketimi yılın ilk iki ayında geçen yıla göre yüzde 11 artmış ancak hane halkı elektrik tüketiminde yüzde 9,2 düşüş kaydedilmişti.