Çin'de Elektrik Tüketimi İlk 10 Ayda Yüzde 3,8 Arttı

BEİJİNG, 14 Kasım (Xinhua) -- Çin'de Pazartesi günü yayınlanan resmi verilere göre, ekonomik faaliyetlerin önemli bir barometresi olan elektrik tüketimi, yılın ilk 10 ayında istikrarlı büyüme gösterdi.

BEİJİNG, 14 Kasım (Xinhua) -- Çin'de Pazartesi günü yayınlanan resmi verilere göre, ekonomik faaliyetlerin önemli bir barometresi olan elektrik tüketimi, yılın ilk 10 ayında istikrarlı büyüme gösterdi.

Çin Ulusal Enerji İdaresi'ne göre söz konusu dönemde elektrik tüketimi, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,8 artışla yaklaşık 7,18 trilyon kilovat-saate ulaştı.

İlk 10 ayda birincil sanayideki elektrik tüketimi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,9 arttı. İkincil ve üçüncül sanayiler tarafından tüketilen elektrik miktarı ise sırasıyla yüzde 1,7 ve yüzde 4,2 artış kaydetti. Hanelerin elektrik kullanımı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,6'lık bir artış gösterdi.

Yalnızca Ekim ayında Çin'in elektrik tüketimi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,2 artışla 683,4 milyar kilovat-saat oldu. Geçen ay birincil ve ikincil sanayilerde elektrik kullanımı sırasıyla yüzde 6,5 ve yüzde 3 artarken, üçüncül sektörde elektrik kullanımı yüzde 2 düştü.