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Çin'de Elektrik Kullanımı 2023'ün İlk Dört Ayında Yüzde 4,7 Arttı

Çin'de Elektrik Kullanımı 2023'ün İlk Dört Ayında Yüzde 4,7 Arttı

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BEİJİNG, 21 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de ekonomik faaliyetlerin önemli bir göstergesi olan ülkedeki elektrik tüketimi yılın ilk dört ayında istikrarlı artış kaydetti.

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BEİJİNG, 21 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de ekonomik faaliyetlerin önemli bir göstergesi olan ülkedeki elektrik tüketimi yılın ilk dört ayında istikrarlı artış kaydetti.

Çin Ulusal Enerji İdaresi'nin verilerine göre ülkede toplam elektrik kullanımı Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 artışla 2,81 trilyon kilovat saate ulaştı.

Birincil sanayideki elektrik tüketimi bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,3 artışla 35,1 milyar kilovat saate yükseldi. İkincil ve üçüncül sanayi tarafından tüketilen elektrik ise sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 7 oranında artış kaydetti.

Konutlarda elektrik kullanımı 2023'ün ilk dört ayında bir yıl öncesine göre yüzde 0,3 oranında arttı.

Çin'in elektrik tüketimi sadece Nisan ayında yıllık yüzde 8,3 artışla 690,1 milyar kilovat saate ulaştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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