Çin'de Ekolojiyi Korumak İçin Mercan Nakli Yapılıyor

HAİKOU, 8 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Fenjiezhou Adası sularında mercan ekiliyor, 8 Haziran 2023. Su altı ekolojisini eski haline getirmek amacıyla Fenjiezhou Adası sularında 2004 yılından bu yana koruma çalışmaları yürütülüyor.

HAİKOU, 8 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Fenjiezhou Adası sularında mercan ekiliyor, 8 Haziran 2023.

Su altı ekolojisini eski haline getirmek amacıyla Fenjiezhou Adası sularında 2004 yılından bu yana koruma çalışmaları yürütülüyor. Bu kapsamda mercan nakli ve mercanların korunması konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılıyor. Turistik bölgenin mercan yayılım alanında önemli artışlar görülüyor. (Fotoğraf: Zhang Cheng/Xinhua)