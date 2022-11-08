Çin'de Ekim Ayında Yeni Enerjili Araç Satışları Büyük Ölçüde Arttı Güncel Haberler BEİJİNG, 8 Kasım (Xinhua) -- Çin Binek Otomobili Birliği'nin Salı günü yayınladığı veriler, iyileşen arz ve otomobil alıcılarının yüksek petrol fiyatlarından endişe duyması nedeniyle, yeni enerjili araç (NEV) pazarının hareketlendiğini ve Çin'in NEV perakende satışlarının Ekim ayında... BEİJİNG, 8 Kasım (Xinhua) -- Çin Binek Otomobili Birliği'nin Salı günü yayınladığı veriler, iyileşen arz ve otomobil alıcılarının yüksek petrol fiyatlarından endişe duyması nedeniyle, yeni enerjili araç (NEV) pazarının hareketlendiğini ve Çin'in NEV perakende satışlarının Ekim ayında arttığını gösterdi. Birliğe göre, geçen ay Çin'de yeni enerjili binek otomobillerinin perakende satışı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 75,2 artışla 556.000 adede ulaştı. Yılın ilk 10 ayında ülkede yeni enerjili binek otomobili satışları, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 107,5'lik hızlı bir artış kaydederek 4,43 milyon adede çıktı. Veriler, genele bakıldığında Çin'in binek otomobili pazarının Ekim ayında istikrarlı büyüme kaydettiğini ve bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,3 artışla 1,84 milyon adet binek otomobilinin perakende kanalları vasıtasıyla satıldığını gösterdi. Otomobil birliği, büyük üreticilerinin fiyat kırmasıyla Çin'in NEV pazarının daha fazla talep göreceğini tahmin ediyor. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Tragger Güncel Haberler

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