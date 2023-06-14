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Çin'de Ejderha Teknesi Yarışı Düzenlendi

Çin'de Ejderha Teknesi Yarışı Düzenlendi

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PUTİAN, 14 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Putian kentinde, yaklaşan Ejderha Teknesi Festivali'ni kutlamak üzere düzenlenen kültürel bir etkinlik sırasında ejderha teknelerinde kürek çeken insanlar, 13 Haziran 2023.

PUTİAN, 14 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Putian kentinde, yaklaşan Ejderha Teknesi Festivali'ni kutlamak üzere düzenlenen kültürel bir etkinlik sırasında ejderha teknelerinde kürek çeken insanlar, 13 Haziran 2023.

Bu yıl 22 Haziran'a denk gelen geleneksel Ejderha Teknesi Festivali'ni kutlamak üzere Putian'da bir dizi kültürel etkinlik düzenlenecek. (Fotoğraf: Wei Peiquan/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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