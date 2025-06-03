Çin'de Ejderha Teknesi Festivali'nde Sınır Ötesi Seyahat Artışı

BEİJİNG, 3 Haziran (Xinhua) -- Çin'de pazartesi günü sona eren Ejderha Teknesi Festivali tatili boyunca gerçekleştirilen sınır ötesi seyahat sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artarak yaklaşık 5,91 milyona yükseldi.

Çin Ulusal Göç İdaresi'nin salı günü açıkladığı verilere göre vize muafiyeti politikaları sayesinde ülkeye gelen yabancı ziyaretçi sayısında önemli bir artış görüldü. Tatil boyunca ülkeye vizesiz olarak giriş yapan yabancı uyruklu kişi sayısı, geçen yıla kıyasla yüzde 59,4'lük artışla 231.000 oldu.

Bu yıl 31 Mayıs'ta kutlanan ve Duanwu Festivali olarak da bilinen Ejderha Teknesi Festivali tatili 2 Haziran'da sona erdi.