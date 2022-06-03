Çin'de Ejderha Teknesi Festivali Çeşitli Etkinliklerle Kutlanıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'de Ejderha Teknesi Festivali Çeşitli Etkinliklerle Kutlanıyor

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Çin'de Ejderha Teknesi Festivali Çeşitli Etkinliklerle Kutlanıyor

ANKANG, 3 Haziran (Xinhua) -- Çin'in geleneksel Ejderha Teknesi Festivali'nin yapıldığı 3 Haziran 2022'de, çeşitli etkinlikler düzenlendi.

ANKANG, 3 Haziran (Xinhua) -- Çin'in geleneksel Ejderha Teknesi Festivali'nin yapıldığı 3 Haziran 2022'de, çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Havadan çekilen fotoğrafta, geleneksel Ejderha Teknesi Festivali'nde, Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesinin Yongchuan ilçesinde geleneksel danslar yapan dansçılar görülüyor, 3 Haziran 2022. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua)

Çin'in geleneksel Ejderha Teknesi Festivali'nde, Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesinin Yongchuan ilçesinde geleneksel ejderha dansı yapan dansçılar görülüyor, 3 Haziran 2022. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta, geleneksel Ejderha Teknesi Festivali'nde, Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesinin Yongchuan ilçesinde geleneksel ejderha dansı yapan dansçılar görülüyor, 3 Haziran 2022. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title