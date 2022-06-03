Çin'de Ejderha Teknesi Festivali Çeşitli Etkinliklerle Kutlanıyor - Haberler

Çin'de Ejderha Teknesi Festivali Çeşitli Etkinliklerle Kutlanıyor ANKANG, 3 Haziran (Xinhua) -- Çin'in geleneksel Ejderha Teknesi Festivali'nin yapıldığı 3 Haziran 2022'de, çeşitli etkinlikler düzenlendi. ANKANG, 3 Haziran (Xinhua) -- Çin'in geleneksel Ejderha Teknesi Festivali'nin yapıldığı 3 Haziran 2022'de, çeşitli etkinlikler düzenlendi. Havadan çekilen fotoğrafta, geleneksel Ejderha Teknesi Festivali'nde, Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesinin Yongchuan ilçesinde geleneksel danslar yapan dansçılar görülüyor, 3 Haziran 2022. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua) Çin'in geleneksel Ejderha Teknesi Festivali'nde, Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesinin Yongchuan ilçesinde geleneksel ejderha dansı yapan dansçılar görülüyor, 3 Haziran 2022. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua) Havadan çekilen fotoğrafta, geleneksel Ejderha Teknesi Festivali'nde, Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesinin Yongchuan ilçesinde geleneksel ejderha dansı yapan dansçılar görülüyor, 3 Haziran 2022. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua) Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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