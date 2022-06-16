Çin'de eğitimlerine devam edemeyen Hint öğrenciler, geleceklerinden endişeli

YENİ Çin'de tıp eğitimi alan Hint öğrenciler, Kovid-19 kısıtlamalarının hafifletmesine rağmen yüz yüze eğitimlerine devam edemedikleri için geleceklerinden endişe duyuyor.

Çin'deki eğitimine devam edemeyen Hint öğrenciler, AA muhabirine konuştu.

Nantong Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Mridul Salaria, Ocak 2020'de yarıyıl tatili için ülkesine döndüğünü ancak Kovid-19 kısıtlamalarının hafifletilmesine karşın Çin'de okuluna devam edemediğini söyledi.

2020'den bu yana eğitimin internet ortamında sürdüğünü belirten Salaria, tıp eğitimine internet ortamında devam etmenin zor olduğunu ve kariyerini tehlikeye attığını kaydetti.

Salaria, Çin'de eğitim alan yaklaşık 20 bin Hint öğrenciden biri olduğuna ve kendisiyle aynı sorunu yaşayan binlerce öğrencinin bulunduğuna dikkati çekerek "Tıp eğitimi çoğunlukla pratik eğitimlere dayanır. Bu şartlarda bu mümkün değil ve bu herkeste büyük endişeye yol açıyor." dedi.

Harbin Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Akshara Singh de Çin'de başka ülkelerden öğrencilerin eğitimine devam etmeye başladığını belirtti.

Singh, Hint makamlarıyla görüşmeler yaptıklarını, yetkililerin sorunun çözümü için uğraştıklarını kaydetmelerine karşın henüz bir gelişme olmadığını aktardı.

Çin-Hindistan geriliminin öğrencileri etkilediği iddiası

Çin'deki eğitimine uzaktan devam etmek zorunda kalan Hint öğrencilerden Ridhi Gupta da mezuniyet için pratik eğitimlerin zorunlu olduğunu dile getirdi.

Gupta, Hint öğrencilerin Çin'e dönememesinin arkasında son dönemlerdeki Çin-Hindistan geriliminin bulunduğuna dair iddiaların dillendirildiğini söyledi.

Çin-Hindistan sınırında 2020'de çıkan çatışmanın ardından taraflar arasında tansiyon düşse de ihtilafa dair tam bir uzlaşmaya varılamadı.

Çin'deki eğitimlerine devam edemeyen yüzlerce öğrenci, geçen ay başkent Yeni Delhi'de bir araya gelerek sorunun çözülmesi çağrısında bulunmuştu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi, yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizin en kısa sürede oraya geri dönebilmeleri ve çalışmalarını yapabilmeleri gerektiğini tekrarlamaya devam edeceğiz. Çin tarafıyla görüşmelerde her fırsatta bu konuyu gündeme getirdik. Çabalarımız öğrenciler Çin'e dönene kadar devam edecek." ifadelerini kullanmıştı.

Sınır anlaşmazlığı

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi ise Aksay Çin Platoları'nı kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın, Pekin yönetimince işgal edildiğini savunuyor.

Hint ve Çin sınır birliklerinin çatışması gerilimi artırmıştı

Ladakh bölgesindeki Galwan Vadisi'nde 15 Haziran 2020'de Hint ile Çin askerleri arasında çıkan çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Çin de söz konusu çatışmada 4 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

Çatışmanın ardından iki ülkenin askeri birlikleri sınırda teyakkuz haline geçmiş, Hindistan bölgeye karadan havaya füze savunma sistemi, Çin ise obüsler ve tanklar konuşlandırmıştı. Yaşanan gerginlik, dünyanın en büyük ordularına sahip ülkelerin kamuoylarındaki "savaş" söylemleriyle daha da artmıştı.

İki ülkenin askeri heyetleri arasında sınırdaki gerilimi düşürmek amacıyla görüşmeler başlatılmıştı. Şubat 2021'den beri yapılan 15 tur görüşmede taraflar, Pangong Tso Lake Gogra ve Galvan vadilerinin güney ve kuzey bölgelerindeki askerleri çekme konusunda anlaşmıştı.

Kolordu komutanları düzeyinde yürütülen görüşmelerin 15. turu, 12 Mart'ta Moldo-Çuşul hudut noktasının Hindistan tarafında yapılmış, taraflar, görüşmede iki ülke arasındaki belirsiz sınır hattını tanımlayan Fiili Kontrol Hattı'nın (LAC) batı bölümünü oluşturan Ladakh'ın doğusundaki bölgede güvenliğin ve istikrarın sağlanması ve anlaşmazlığın çözümü için askeri ve diplomatik kanallardan diyaloğun sürdürülmesi konusunda anlaştıklarını bildirmişti.