Çin'de Eğitim Gören Yabancı Öğrenciler Bahar Festivali'ni Kutluyor

Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'ndeki Ningxia Tıp Üniversitesi'nden toplam 32 uluslararası öğrenci, Bahar Festivali geleneklerini deneyimlemek için biraraya geldi.

Öğrenciler Çin mantısı yaptılar ve yaklaşan Tavşan Yılı'nı kutlamak ve festival havasını hissetmek için yerel bir panayıra gittiler.

SES 1 (İngilizce): MUHAMMAD SAAD, Çin'de eğitim gören Pakistanlı öğrenci:

"Bunu ben yaptım. Memnunum çünkü çok sık yapmıyoruz, sadece (Çin) Yeni Yılı'nda yapıyoruz, bu yüzden yeterince iyi olduğunu düşünüyorum. Zevkle yiyebiliriz. Tüm öğrenciler evlerinden uzakta, bu yüzden onlar için çok ilginç olduğunu düşünüyorum ve burada büyük bir aile var, tıpkı bunun gibi. Tüm Çinli arkadaşlarıma çok mutlu bir yeni yıl diliyorum! Mutlu Bahar Festivali!"

SES 2 (Çince): MUSHTAQ SANA, Çin'de eğitim gören Pakistanlı öğrenci

"Pakistanlıyım ve beş yıldır Çin'deyim. Çin'i çok seviyorum. Buraya öğretmenlerim ve arkadaşlarımla mantı yapmaya geldim. Hepinize mutlu bir Bahar Festivali diliyorum!"

SES 3 (İngilizce): RUEANG NGAM NAMRİN, Çin'de eğitim gören Taylandlı öğrenci

"Buradaki herkes çok nazik ve geleneklerine çok bağlı. Çiftlikte yetiştirip ailelere getirdikleri şeyler gibi... insanlar aileleri için alışveriş yapıyor ve onları buralarda görmek gerçekten çok güzel. Bir (peluş oyuncak ) tavşan aldım. Bu yıl Tavşan Yılı. Mutlu Bahar Festivali!"

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yinchuan'dan bildiriyor. (XHTV)