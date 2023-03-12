Çin'de E-Ticaret Lojistiği Sektörü Şubat'ta Güçlü Büyüme Kaydetti

BEİJİNG, 12 Mart (Xinhua) -- Çin'de e-ticaret lojistik faaliyetleri, şirket ve kuruluşların hızla toparlanmasıyla Şubat'ta artış gösterdi.

Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu ile e-ticaret devi JD.com tarafından ortaklaşa yürütülen ankete göre, e-ticaret lojistik faaliyetlerini izleyen endeks 2,6 puanlık artışla Şubat ayında 107,2 puana ulaştı. Rakam, Ocak ayındaki 1,8 puanlık büyümenin geride bırakıldığını gösteriyor.

Farklı alanlardaki e-ticaret lojistiği faaliyetlerini ölçen dokuz ana alt endeksin tamamı geçen ay büyüme kaydetti. İş hacmi ve kırsal iş endeksleri Ocak ayına göre sırasıyla 2,6 puan ve 1,8 puan arttı.

Endeksin Mart ayında da yükselmeye devam edeceği tahmininde bulunan ankette, gelecekte talebin büyümesi için güçlü bir potansiyel olduğu vurgulanıyor.