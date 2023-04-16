Çin'de Düzenlenen Tüketici Ürünleri Fuarı Rekor Düzeyde Ziyaretçi Ağırladı

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da 3. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nın (CICPE) düzenlendiği alanın dışarıdan görünümü, 10 Nisan 2023. (Fotoğraf: Zhang Liyun/Xinhua)

HAİKOU, 16 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da sona eren 3. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı (CICPE) rekor sayıda ziyaretçi ağırladı.

Fuar organizatörünün Cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre 6 gün süren etkinliğe 320.000'in üzerinde ziyaretçi katıldı. Bu sayı geçen yıl 280.000 seviyesindeydi.

Fuar 65 ülke ve bölgeden 3.382'den fazla markaya ev sahipliği yaparken, 35 ülke ve bölgeden 2.000'den fazla yabancı alıcı fuara gelerek iş fırsatları aradı.

Fuarda yat sergileri ve moda gösterileri de yer aldı.

"Açık Fırsatları Paylaş, Birlikte Daha İyi Bir Hayat Yarat" temalı fuar, Çin'in Kovid-19'a yönelik müdahalesini optimize etmesinin ardından ülkede ilk büyük ölçekli fiili katılımla düzenlenen uluslararası fuar oldu.