Çin'de düzenlenen LMC Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda işbirliği vurgusu yapıldı

BEİJİNG, 8 Aralık (Xinhua) -- 8. Lancang- Mekong İşbirliği (LMC) Dışişleri Bakanları Toplantısı, Çin'in başkenti Beijing'de düzenlendi.

Perşembe günü gerçekleştirilen toplantıya Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Wang Yi ile Myanmar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı U Than Swe eş başkanlık yaptı.

7. LMC Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan bu yana kaydedilen gelişmeden övgüyle bahseden Wang, LMC ülkelerinin çeşitli alanlardaki işbirliğini sürekli olarak ileri taşıdığını, yeni başarılar elde ettiğini ve birçok yeni önemli gelişme sergilediğini kaydetti.

Wu, ortak geleceğe sahip bir Lancang- Mekong topluluğunu ortaklaşa inşa etmek ve bölgeyi Kuşak ve Yol işbirliğinde örnek, Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin uygulanmasında lider, Küresel Güvenlik İnisiyatifi'nin uygulanmasında öncü ve Küresel Medeniyet İnisiyatifi'nin uygulanmasında kılavuz haline getirmek üzere dostluk, samimiyet, karşılıklı fayda ve kapsayıcılık ilkesi çerçevesinde Mekong ülkeleriyle birlikte çalışacaklarını ifade etti.

LMC'nin bir sonraki aşamada altı alana odaklanması gerektiğini kaydeden Wang, bu alanları; ortak geleceğe sahip daha yakın bir topluluk inşa etme, birbiriyle daha bağlantılı bir ekonomik kalkınma kuşağı yaratma, daha güvenli bir kalkınma ortamı oluşturma, daha dijital bir kalkınma imkanı doğrultusunda ilerleme, kültürel ve halklar arası işbirliğini daha özgün niteliklerle derinleştirme ve daha kapsayıcı bir işbirliği konseptini savunma olarak listeledi.

Toplantıya katılan bakanlar, LMC'de kaydedilen olumlu ilerlemeden övgüyle bahsederek bölgesel barış ve istikrarın sürdürülmesi, bölgesel kalkınma ve refahın yanı sıra tüm ülkelerin sanayileşme ve modernleşmesinin teşvik edilmesi için LMC'nin önemli bir platform haline geldiğini dile getirdi.

Taraflar, LMC'nin teşvik edilmesine Çin'in yaptığı olumlu katkıları takdir ederken, Çin'in bir sonraki aşamada çalışmaların doğrultusuyla ilgili önerilerini kabul ettiklerini belirtti.