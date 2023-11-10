Çin'de Düzenlenen Kobi'lere Yönelik Teknoloji Etkinliği Büyük İlgi Topluyor

QİNGDAO, 10 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qingdao kentinde düzenlenen 12. APEC Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Teknoloji Konferansı ve Fuarı'nı (APEC SMETC) ziyaret eden insanlar, 10 Kasım 2023.

QİNGDAO, 10 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qingdao kentinde düzenlenen 12. APEC Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Teknoloji Konferansı ve Fuarı'nı (APEC SMETC) ziyaret eden insanlar, 10 Kasım 2023.

"Dijital İnovasyon Sürdürülebilir Kalkınmayı, Kazan-Kazan İşbirliği Daha Fazla Zenginliği Getirir" temasıyla Perşembe günü başlayan ve Cumartesi gününe kadar sürecek olan etkinlik, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) dijital dönüşümü, teknolojik inovasyon ve kalkınma, yeşil düşük karbonlu kalkınma, yapay zeka ve sanal gerçeklik gibi birçok konuya odaklanıyor.

Etkinliğe Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) üye ülkeleri ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi ortak ülkelerinden 1.600'ü aşkın işletmenin temsilcisi katılıyor. (Fotoğraf: Li Ziheng/Xinhua)