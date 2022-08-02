Çin'de Düzenlenen Hizmet Ticareti Fuar Alanının Yüzde 88'i Rezerve Edildi

BEİJİNG, 2 Ağustos (Xinhua) -- 2022 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı (CIFTIS) organizatörlerine göre, sergi alanının çevrimdışı olarak planlanan bölümünün toplam yüzde 88,3'ü rezerve edildi. CIFTIS Yönetim Kurulu Ofisi Başkan Yardımcısı Zhao Qizhou, 275 Fortune 500 şirketi ile sektör lideri şirketler dahil, 1.000'den fazla firmanın sergiye çevrimiçi ve çevrimdışı katılacaklarını teyit ettiğini bildirdi. Zhao, sergiye 25 ülke ve altı uluslararası kuruluşun katılacağını söyledi. Beijing Capital Grubu Sergi & Etkinlik Genel Müdürü Zhou Yiwei'ye göre, bu yılki etkinlik için 26.000 metrekarelik bir ek alan daha ayrıldı ve böylece toplam sergi alanı 152.000 metrekareye ulaştı. Fuarın 31 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında Beijing'de yapılması planlanıyor. Etkinlik kapsamında; küresel hizmetler ticaret zirvesi, sergiler, forumlar, yeni ürün ve teknoloji tanıtımları, iş promosyonları ve tartışmaları ile destekleyici faaliyetler gerçekleştirilecek. Etkinlikte ilk kez bir çevre hizmetleri bölümü olacak. Zhao, bu bölümde ülkenin karbon zirvesi ve nötrlüğü hedeflerine ulaşmasına yardımcı olabilecek yeni çevresel, yeşil ve enerji tasarrufu sağlayan teknolojilerin ve uygulamaların sergileneceğini söyledi.