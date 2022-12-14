Çin'de Düzenlenen Dijital Ticaret Fuarında 5 Milyar Dolarlık Anlaşmalar İmzalandı

HANGZHOU, 14 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin ticaret departmanından yapılan açıklamaya göre, yeni sonuçlanan Küresel Dijital Ticaret Fuarı'nda toplam 37,4 milyar yuan (yaklaşık 5,37 milyar ABD doları) değerinde ön anlaşmaya varıldı.

HANGZHOU, 14 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin ticaret departmanından yapılan açıklamaya göre, yeni sonuçlanan Küresel Dijital Ticaret Fuarı'nda toplam 37,4 milyar yuan (yaklaşık 5,37 milyar ABD doları) değerinde ön anlaşmaya varıldı.

"Dijital Ticareti Dünyaya Bağlamak" temalı ilk Küresel Dijital Ticaret Fuarı, Pazar-Çarşamba günleri arasında Zhejiang'ın merkezi Hangzhou'da düzenlendi. Fuar, Zhejiang eyaleti hükümeti ve Ticaret Bakanlığı tarafından ortaklaşa desteklendi.

Yurtiçi ve yurtdışından 800'den fazla önde gelen şirketi biraraya getiren ve dört gün süren etkinlikte 315 yeni dijital ürün sergilendi. Eyalet ticaret departmanınca Çarşamba günü öğleden sonra düzenlenen basın toplantısında, fuar sırasında internet plus, yeni malzemeler ile yaşam ve sağlık sektörlerinde toplam 89 büyük projeye imza atıldığı ve yaklaşık 110 milyar yuan toplam yatırımın kabul edildiği belirtildi.

50'den fazla ülke ve bölgeden hükümet yetkilileri, akademisyenler ve konuk katılımcılar, küresel dijital ticaretteki sıcak konuları tartışmak, işbirliğini ilerletmek ve dijital ekonominin dışa açılmasını hızlandırmak amacıyla etkinliğe katıldı.